Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde, Bakü Avrasya Üniversitesi ve Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde Türk Devletleri Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliği temasıyla düzenlenen XII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunun ve 2. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Syavuş Qasımov, Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektörü Dr. Gülmira Kanay, Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sergei Zaharia, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, sempozyumda tebliğ sunacak araştırmacılar ve akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum, "Kökümüz Bir Türküz" Festivaliyle izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen sempozyumda, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Irak, İran ve Moldova’dan 400’e yakın akademisyen ve araştırmacı, toplam 277 bilimsel tebliğ sunacak.

Bilimsel oturumlar, paneller ve kültürel etkinliklerin yer aldığı sempozyumla eş zamanlı olarak 2. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı da gerçekleştirilecek

TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı çerçevesinde NÖHÜ Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen proje pazarı Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan’dan altı farklı üniversiteden katılımla yapılacak. İki gün boyunca 46’sı öğrenci, 11’i akademisyen ve dördü ise girişimci kategorisinde olan toplam 61 proje sergilenecek ve jüri heyeti tarafından değerlendirilecek.

"Niğde’yi Türk Dünyası’nın ve gönül coğrafyamızın birleşme noktası kılacağız"

Sempozyumda açılış konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak Türk Dünyası’nın ilim, kültür ve medeniyet mirasını geleceğe taşımayı bir görev olarak benimsediklerini belirtti. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen sempozyumun, Türk dünyasından akademisyenleri bir araya getirerek ortak tarih, dil, edebiyat ve toplumsal meseleler üzerine derinlikli bir paylaşım zemini sunduğunu ifade eden Rektör Uslu, "Adriyatik’ten Çin Seddine kadar tüm kardeşlerimiz arasında, dilde-fikirde-işte birlik anlayışıyla bilim ve kültür köprüsü olmaya devam edeceğiz. Üniversitemiz Batı Türklüğünü Doğu Türklüğüyle, Kuzey Türklüğünü ise Yavru Vatan Kıbrıs ile bilim, eğitim öğretim ve kültür-sanatta birleştirme çabasını sürdüreceğiz. Böylece Niğde’yi gönül coğrafyamızın birleşme noktası kılacağız" diye konuştu.