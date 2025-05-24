Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Özvatan ilçesindeki tescilli bal üreticisi arıcılara toplam 660 bin TL’lik 60 adet sertifikalı damızlık ana arı desteği sağlandı. Son 6 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyar liralık tarım ve hayvancılık desteği ile Türkiye’ye örnek Büyükşehir Belediyesi, ‘üreticiye hep destek, üretime tam destek’ sloganıyla Kayserili üreticinin en güçlü destekçisi olmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, kentin üreten güçlü Türkiye vizyonuna en güçlü katkıyı sunan illerin başında gelmesi ve ekonomisini de güçlendirmesi adına hayati öneme sahip üretim alanlarından tarım ve hayvancılıkta imza attığı yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

Tohumluk tahıl ve bakliyattan koyun ve manda desteğine, tarım makine ve ekipmanlarından arılı kovan desteğine kadar tarım ve hayvancılık alanında son 6 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımı üreticiye destek olarak sunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu desteklerine bir yenisini daha ekleyerek Özvatan ilçesindeki tescilli bal üreticisi arıcılara 60 adet sertifikalı damızlık ana arı desteği verdi.

İzole bir bölgede yetiştirilen Karniyol ırkı damızlık ana arı ve kolonisi Özvatanlı 60 üreticiye teslim edildi.

Yine bu sezon Arı Bizden Kovan Sizden Projesi kapsamında 1000 adet koloniyi 4 milyon TL’lik yatırımla üreticiye sunan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de ana arı ıslahına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği sertifikalı damızlık ana arı desteği projesi ile 660 bin TL’lik bir yatırımı daha üreticiye kazandırmış oldu.

Özvatanlı üreticiler de sertifikalı damızlık ana arı desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.