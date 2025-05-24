Niğde Halil Kitapçı Ortaokulu, Veli Akademisi projesi kapsamında velilere yönelik Sağlıklı Yaşam ve Beslenme konulu eğitim düzenledi.

Gerçekleştirilen etkinlikte Diyetisyen Zümrüt Özbayram, okul velileriyle bir araya gelerek sağlıklı yaşamın püf noktalarını paylaştı.

Eğitimde, sağlıklı beslenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerindeki etkileri, obezite ile mücadele yöntemleri, gıda etiketlerinin doğru okunması, porsiyon kontrolü ve günlük su tüketiminin önemi gibi konular ele alındı. Diyetisyen Özbayram, velilere günlük hayatta uygulanabilecek pratik ve sağlıklı beslenme önerileri sundu.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar merak ettikleri soruları yönelterek sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendi. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmelerde, edinilen bilgilerin sadece yetişkin bireyler için değil, çocukların sağlıklı büyüme süreçleri için de yol gösterici olduğu vurgulandı.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Halil Kitapçı Ortaokulu Müdürü Ferdi Şirin, Veli Akademisi çatısı altında bu tür bilinçlendirici çalışmaların devam edeceğini belirtti. Şirin, "Velilerimizin bireysel sağlıklarının yanı sıra aile sağlığı konusunda da farkındalık kazanmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda projelerimiz sürecek. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Müdür Yardımcımız Meliha Yatık, Okul Rehber Öğretmenimiz Filiz Oylum Ünal ve Matematik Öğretmenimiz Abdullah Yeşilyurt’a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.