Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin sanat, spor, kültür ve eğlenceyle buluştuğu GençFest 2025 etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile NÖHÜ Genç Ofis iş birliğinde organize edilen festival, 20-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlendi.

3 gün süren festival boyunca; turnuvalar, kulüp etkinlikleri, konserler, sergiler, sportif faaliyetler ve çeşitli stantlar üniversite öğrencileriyle buluştu.

Gençlerin sosyal etkileşimlerini artırmayı, yeteneklerini sergilemelerine imkan tanımayı ve üniversite kültürünü pekiştirmeyi amaçlayan etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festival süresince sahne alan müzik grupları ve yapılan eğlenceli yarışmalar ise öğrencilerin beğenisini kazandı.

Rektör Uslu: "Üniversitemiz çok yönlü bir sosyal yaşam alanıdır"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; "Üniversiteler yalnızca bilimsel çalışmaların yapıldığı yerler değil, aynı zamanda öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sunan sosyal yaşam alanlarıdır" dedi.

GençFest 2025’in öğrencilere hem eğlenebilecekleri hem de kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunduğunu vurgulayan Rektör Uslu, "Bu tür organizasyonlar, üniversite kültürünün güçlenmesine ve öğrencilerimizin üniversiteye aidiyet duygusunun artmasına katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.