Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Celal Ersoy Kurucularından birisi olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir törenle anıldı. Düzenlenen anma törenine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra öğrencilerde katıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle okulun kurucularından birisi olan ve GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’un eşi Celal Ersoy gözyaşlarıyla anıldı. Düzenlenen anma törenine GKV Mütevelli ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kurum idarecileri öğretmen ve öğrenciler katıldı. Celal Ersoy’un bir asırlık yaşamı boyunca Gaziantep ve ülkeye gerek sanayi gerekse eğitim alanında birçok kazanım sağladığına dikkat çeken GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel anma töreninde yaptığı konuşmasında, “Bugün kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yoğun bir hüzün ve burukluk içinde sizlere hoş geldiniz diyor, Tüm Gazianteplilere ama özellikle acı kaybı en derinden yaşayan GKV ailesine baş sağlığı diliyorum. Gaziantep’in en güzide simalarından biri olan, sanayici, eğitim gönüllüsü, iyiliksever merhum Yusuf Celalettin Ersoy’u anmak, onun aziz hatırasına minnet ve şükran hislerimizi sunmak üzere manevi huzurda toplanmış bulunuyoruz. Celal Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfının kurucusu olan Merhum Cemil Alevli’nin Gaziantep’in eğitimi için bir kıvılcım gibi başlattığı fedakârlık hareketinin bir eğitim meşalesi olması yolunda 61 yıldır değerli eşi Nüket Ersoy birlikte büyük bir özveri ile çalışmış ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bugünkü hâline gelmesinde tarifi imkansız rol oynamıştır. Celal Ersoy, eğitim seferberliğinde bizlerin yolunu aydınlatan bir ışık kaynağı olmaya devam edecek, GKV’nin eğitim gönüllüleri olarak bizler onun izinden gitmeyi ve onu örnek almayı bir onur sayacağız. Ve biz inanıyoruz ki bizler Gaziantep Kolej Vakfını başarıdan başarıya taşıdıkça Celal Bey bizleri uzaktan izleyecek ve huzur içinde uyuyacaktır. Celal Ersoy’un, kurucumuz Cemil Alevli ve Nüket Ersoy gibi GKV’den asla maddi bir beklentisi olmamış, tam tersi onlar bu seçkin eğitim kuruluşunun devam edebilmesi için her zaman kendi maddi imkânlarını seferber etmiş, okullarımız için sayısız fedakârlıklarda bulunmuştur” dedi. Celal Ersoy’un yaşam öyküsünün anlatıldığı belgeselin ardından öğrenciler tarafından Celal Ersoy’un yaşamından kesitler anlatıldı. Anma töreninin sonunda GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy töreni hazırlayan idareci öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.