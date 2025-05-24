Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Diren’in yönetmenliğini yaptığı Baletler Köyü belgeseli, ulusal ve uluslararası platformlarda büyük beğeni topluyor.

Film, kısa sürede birçok önemli festivalden ödülle dönerek dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Türkiye’nin en köklü belgesel film etkinliklerinden biri olan 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülünü kazanan Baletler Köyü, aynı zamanda Karadağ’da düzenlenen MOD Fest Podgorica - Minority Open Days Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Düzce Konuralp Film Festivali’nde ise Belgesel Kategorisi’nde ikinci olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Film, bu ödüllerin yanı sıra çok sayıda uluslararası festivalde de başarı gösterdi. Makedonya’da düzenlenen Art Film Awards’ta "En İyi Kısa Belgesel" ödülünü alan yapım, 2. Uluslararası Turan Film Festivali’nde "En İyi Ulusal Belgesel" seçildi. Türkiye merkezli Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali’nde ise "En İyi Kurgu" ödülünü kazandı.

Baletler Köyü, dünyanın farklı noktalarında düzenlenen festivallerin resmi seçkilerinde de yer alma başarısı gösterdi. Belgesel, ABD’deki Cranford Film Festival, Authentic Global Film Awards ve Emberlight International Film Festival, Fransa’daki SEE Film Festival, Arnavutluk’taki Tirana Mediterranean Film Festival ve Türkiye’deki İKÇÜ Film Festivali’nin resmi seçkilerine dahil edildi.

Yönetmen Dr. Fatih Diren’in sinematografik dili ile anlattığı Anadolu’nun küçük bir köyünün kültürel derinliğini öne çıkaran Baletler Köyü belgeseli, Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünden yetişen 13 baletin ilham verici yolculuğunu anlatıyor.