Niğde Valisi Cahit Çelik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Engelli bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve onların yaşam kalitesini artıracak çözümler geliştirmek amacıyla ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün herkes için önemli bir farkındalık günü olduğuna dikkati çeken Vali Çelik, engelli bireylerin karşılaştıkları engellerin yalnızca fiziki değil, aynı zamanda toplumsal önyargılar ve bilinç eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti. Vali Çelik mesajında; "Sadece bir gün değil her gün empati yaparak, onların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atmalıyız. Devletimiz; engelli bireylerimizin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve erişilebilirlik gibi alanlarda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için önemli düzenlemeler yapmaktadır. Bu kapsamda, Niğde’mizde de kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek, topluma aktif katılımlarını sağlamak için birçok proje ve çalışma yürütülmektedir. Amacımız, engelli bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamı oluşturmak ve onların eşit vatandaşlar olarak toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamaktır" dedi.

" Engellilere destek, yalnızca bir sorumluluk değil, bir insanlık görevidir"

Engelli olmanın bir kusur veya eksiklik olmadığını ve bir farklılık olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Her bireyin hayatta karşılaşabileceği bir durum olan engellilik, bireyin yaşamını anlamlı bir şekilde sürdürmesine engel olmamalıdır. Bu noktada, toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir. Toplumsal bilinç, dayanışma ve empati kültürü ile engelleri aşmak ve herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum oluşturmak mümkündür. Engelli bireylerimizin başarı hikayeleri, azmin, çalışkanlığın ve kararlılığın en güzel örneklerini sergilemektedir. Eğitimden sanata, spordan iş dünyasına kadar her alanda önemli başarılara imza atan engelli vatandaşlarımız, bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Onların yaşamlarına katkı sağlayacak her türlü destek, yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir insanlık görevidir. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü içtenlikle kutluyor, toplum olarak daha duyarlı, erişilebilir ve kapsayıcı bir yaşam alanı inşa etme yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde engelsiz bir dünya dileğiyle, tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.