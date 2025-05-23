Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine siber farkındalık eğitimi verildi.
Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Gençlik Festivali’ne katılan yaklaşık 1.900 üniversite öğrencisine, Siberay Farkındalık Faaliyetleri kapsamında çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.
Siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin korunması, siber dolandırıcılık yöntemleri, sosyal medyanın hayatımızdaki etkisi ve güçlü şifre kullanımı başlıklarında yapılan sunumlarla öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinç kazandırıldı.
Etkinlik süresince bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.