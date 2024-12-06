Suriye’de Esad muhâlifi grupların ele geçirdiği Halep’te bulunan Neyrab Askeri Havaalanındaki rejime ait savaş uçakları görüntülendi.
Suriye’de muhaliflerin saldırısı sonrası Halep’in kontrolü rejimden alınmıştı. Halep kent merkezinde bulunan Neyrab Askeri Havaalanı rejim muhâlifi kontrolüne geçti. Muhalifler, havaalanında bulunan savaş uçakları üzerinde incelemelerini sürdürüyor.
Ahmet Taha adı muhalif, “Neyrab Askeri Havaalanına saldırdık ve aldık. Operasyon yürüterek Neyrab’ı ele geçirdik. Allah’ın izniyle Şam’a ulaşana kadar bölgeleri özgürleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: iha