New Jersey’de bir akaryakıt istasyonunda çalışan 35 yaşındaki Eren Kürkçü, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kürkçü’nün cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New Jersey’nin Long Branch şehrinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Eren Kürkçü bıçaklı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Kürkçü, gece saatlerine doğru çalıştığı benzin istasyonundan çıktıktan sonra, kendisini gasp etmeye çalışan bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Kürkçü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kürkçü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada detaylı soruşturmanın yürütüldüğü belirtilirken, ailesi, Kürkçü’nün son yolculuğunu Türkiye’deki vatan toprağına yapabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

New Jersey’de bir akaryakıt istasyonunda çalışan 35 yaşındaki Eren Kürkçü, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kürkçü’nün cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.