Aydın’ın Söke ilçesinde Menderes Nehri kıyısında yaralı halde nesli tehlike altında olan bir tepeli pelikan vurularak telef olmuş şekilde bulundu. Pelikanın uçarken avlanmaya çalışıldığını tahmin ettiklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, pelikanların besin zincirindeki önemine dikkat çekti.

Aydın’ın Söke ilçesinde Avşar ve Yeşilköy Mahalleleri arasında kalan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak kabul edilen Azap Gölü, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan tepeli pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Önemli doğal yaşam alanlarından olan bölgenin korunması gerektiğine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaralı halde bir tepeli pelikan bulduklarını söyledi. Sarıkemer Mahallesi’nden Fırat Ateş isimli duyarlı bir vatandaşın Menderes Nehri kıyısında iri bir kuşun yattığını fark etmesi üzerine kendilerine bilgi verdiğini söyleyen Sürücü, nehir kıyısından aldıkları kuşun nesli tehlike altında bulunan tepeli pelikan olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yapılan ilk incelemelerde kuşun, sol kanat altında geniş bir delik şeklinde bir yaranın olduğunu gördüklerini belirten Sürücü; "Tepeli pelikanın muhtemelen kötü niyetli bir kişi tarafından yakın mesafeden uçarken vurulduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklara bilgi verdik. Pelikanlar çoğu zaman deltadan kilometrelerce içeriye Söke Ovası’ndaki azmaklara, Menderese ve en çok tercih ettiği sulak alanlardan biri olan Azap Gölüne gittikleri görülmektedir" dedi.

"Pelikanların korunması, istilacı balıkların azalmasını da sağlıyor"

Tepeli pelikanların besin zincirindeki önemine de dikkat çeken Sürücü; "Azap Gölü küçük bir sulak alan olması nedeniyle pelikanların kötü havalarda sığınabileceği ve beslenebileceği önemli bir yerdir. Beslenme alanları olan Söke’de ki azmakların doldurulmaması ve İsrail Sazanını tükettikleri Azap Gölü’nün ava kapatılması gerekir. Israil Sazanı ya da Korsan balık olarak bilinen bu sazan türü aslında Çin menşeili bir istilacı bir balık türüdür. Bu balık türü yerli balıklarımızdan ekonomik değeri yüksek olan sazan, kefal, levrek gibi türlerin yumurtasını tüketen bir balıktır. Ege Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel araştırmalar sonucu pelikanların 4’te 3’ünden fazlasının besinini korsan balık oluşturduğu görülmüştür. Bu durumda pelikanların korunması, korsan balığın azalmasını ve levrek, kefal, sazan gibi balıkların artmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Kuş gözlemcileri için çok önemli bir kuş türüdür"

Tepeli pelikanların korunmasının zorunlu olduğunu ifade eden EKODOSD Bilim Danışmanı Doç. Dr. Ortaç Onmuş ise "Tepeli pelikan nesli tehlike altında bir kuş türü olup, türün tüm Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da yaşayan popülasyonunun yaklaşık 4’te 1’i ülkemizde üremekte ve tüm bu coğrafyada yaşayan bireylerin yarısı Türkiye’de kışlamaktadır. Bu nedenle Tepeli pelikanı Türkiye’de korumazsak dünyada da koruyamayız. Bu önemli kuş türü Büyük Menderes Deltası’nı üreme, barınma ve beslenme, Büyük Menderes Nehri, azmakları, Bafa ve Azap göllerini beslenme amacıyla kullanmaktadır. Tepeli pelikan doğa koruma için bayrak tür sayılan nadir kuşların başında gelip, bu tür üzerine yapılacak her türlü koruma çalışmaları ülkemizin uluslararası ölçekte saygınlık kazandıracağı, diğer taraftan kötü olayların ise olumsuz olacağı şüphesizdir. Tepeli pelikanlar kuş gözlemcileri için çok önemli bir kuş türüdür. Dünyada bir pandayı görmekle, bir kuş gözlemcisinin bir pelikanı görmesi eşdeğerdir. Tepeli pelikanların korunması zorunludur, bu konuda herkes gerekli duyarlılığı göstermelidir" dedi.