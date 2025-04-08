Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, Bahara Merhaba Konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konsere Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, Özel Kalem Müdürü Bahar Erdoğan Uludağ, meclis üyeleri, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce sanatsever katıldı. Yaklaşık iki saat süren konserde koronun şefliğini Murat Sezar, sunuculuğunu ise Sevinç Vıcır üstlendi. Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerinin seslendirildiği konser sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Nazilli Belediyesi olarak bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmalarından dolayı koro üyelerineteşekküretti.