Aydın’ın Nazilli ilçesinde içerisinde zeytin toplamaya giden işçilerin olduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bekirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.