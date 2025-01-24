Güzelliğine önem veren kadınların tercihi olan Private Beauty Studio (PBS), Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde de şube açtı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta konuşan PBS Nazilli Şube Müdürü Gökçen Karakaş, amaçlarının kadınları güzelleştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye’nin önde gelen kalıcı makyaj uzmanlarından Emine Soja, manken ve fotomodel Sümeyra Taşçı gibi isimleri de kadrosunda bulunduran PBS Nazilli Şubesi’nin açılışı kadınların yanı sıra iş ve siyaset dünyasından da yoğun ilgi gördü. Alanında uzman isimlerden oluşan geniş kadrosuyla güzelleşmeyi cazip hale getiren PBS’nin şube müdürü Gökçen Karakaş, amaçlarının tüm Nazilli’ye hizmet olduğunu söyledi.

İnsanlığın var oluşundan bu yana kadınların güzelliklerinden taviz vermediğini ve kadınlara en iyi hizmeti vermek amacıyla yola çıktıklarını belirten Gökçen Karakaş, "Kendi alanlarında hepsi birbirinden değerli uzman bir ekip oluşturduk. Bunun yanı sıra hijyen, ilkelerimizin başında yer alıyor. Güzelliğine ve kişisel bakımına önem veren hanımlara hizmet için buradayız. Güzelliğine ve şıklığına önem veren kadınların sağlığını da düşündük ve diyetisyen Ezgi Avcı’yı da kadromuza kattık. Müşterilerimiz güzelleşmenin yanı sıra kilolarından da kolayca kurtulabilecekler" dedi.

İşletme sahibi Erdal Savaş, güzellik sektörüyle tanışmasının Güleser Yıldırım sayesinde olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. Savaş, Yıldırım ile yol yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın bir tarihte PBS markasının Güleser Yıldırım koordinesinde isim değişikliğine de gideceğini belirtti.