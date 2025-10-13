Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 186 Sokak’ta yeni yol yapım çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde yol yapım çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, şehrin kuzeyinden güneyine dört bir yanında yeni yollar açmaya devam ediyor. Hiç yolu olmayan alanlardan başlayarak uzun yıllardır atıl durumda bırakılan sokakları yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaran belediye ekipleri, geçmiş dönemlerde yatırımın en az bırakıldığı Sümer Mahallesi 186 Sokak’ta stabilizasyon çalışmalarına başladı.

Mahalle muhtarları ile istişare halinde, mahalle sakinlerinin de taleplerini dikkate alarak saha faaliyetlerine yön verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Nazillimizde eş zamanlı olarak yürüttüğümüz yol yapım çalışmaları ile şehrimizin en büyük sorunlarından birini çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Yıldıztepe, Pınarbaşı, Dumlupınar, Yeni Sanayi, Yeşilyurt ve Sümer Mahallelerimizde şuan eş zamanlı olarak yol çalışmalarımız sürüyor. Her gün en az 5 ayrı noktada altyapı faaliyetleri nedeniyle deforme olan noktalarımızı yeniliyoruz. Bunun yanında daha önce hiç yolu yapılmamış bu noktaları da yeni yollara kavuşturuyoruz. Çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemiz genelinde başlattığımız yol seferberliği 2026 yılında da artarak devam edecek" dedi.