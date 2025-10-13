Tekirdağ’da "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen deprem tatbikatı, öğrencilerin hızlı ve disiplinli tahliyesiyle gerçeği aratmadı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Süleymanpaşa İlkokulu’nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği okulda alarm çalmasının ardından öğrenciler sınıflarında "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı. Ardından öğretmenlerin koordinesinde öğrenciler, panik yapmadan 5 dakika içinde binayı tahliye ederek okul bahçesinde toplandı.

Tatbikatın ardından Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, öğrencilere "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında bilgilendirmede bulundu. Metinoğlu, "Bugün 13 Ekim Dünya Afetlere Hazırlık Günü. Okulumuzda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Bizler afetlere karşı hazırlıklı olmak için öğrencilerimize eğitimler veriyor, tatbikatlar yapıyoruz. Tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan tahliye tatbikatını biz de okulumuzda başarıyla gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 dakika içinde binamızı boşalttık. Allah korusun herhangi bir afet veya depremde, öğrendiğimiz bilgilerle binamızı güvenli şekilde boşaltacağımıza inanıyorum" dedi.