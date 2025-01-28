Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü her gün binlerce kişinin geçtiği ve uzun zamandır hijyen sorunlarıyla gündeme gelen Uzun Çarşı alt geçidinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, alt geçidin merdivenlerini deterjanlı su ile yıkarken yürüyen merdiven ve asansörlerde detaylı temizlik yaptı. Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür eden bölge esnafı, “Özellikle Perşembe günleri bu alan çok fazla kullanılıyor. Bizler kendimiz dükkanımızın önünü temizliyoruz ancak yeterli olmuyor. Merdivenler çok kötü durumdaydı. Belediye ekipleri burada ciddi bir çalışma yaptı. Merdivenlerimiz tertemiz oldu. Asansörlerimizi bile tek tek sildiler. Allah razı olsun” dedi.

Yalnızca sokakların değil yeşil alanlardan sosyal donatılara kadar halkın kullandığı her noktanın detaylı olarak temizleneceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “İlçemiz genelinde hijyen standartlarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Nazilli halkının daha temiz bir çevrede yaşaması için bugüne kadar görülmemiş bir programla her mahallemizde tek tek çalışmalarımızı yapıyoruz. Müdürlerimiz, ekiplerimiz bu anlamda yoğun bir mesai sarf ediyor. Halkımızın da yardımıyla Nazilli’nin temizlik sorununu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.