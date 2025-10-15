Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak’ta yürütülen peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Gerçekleştirilen düzenleme kapsamında, yol boyunca uzanan refüjler baştan sona temizlenerek kuru peyzaj uygulaması yapıldı. Yapılan çalışma ile bölgeye hem estetik bir görünüm kazandırıldı hem de su tasarrufu sağlayacak sürdürülebilir bir çevre düzenlemesi hayata geçirildi.

Peyzaj çalışmalarında minimum su ihtiyacı duyan bitki ve malzemelerin tercih edildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bu uygulamayla hem doğaya hem de belediye bütçesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yaz çevre il ve ilçelerde sık sık su kesintileri yaşadık. Halkımızın ve belediyelerin su kullanımı konusunda daha tedbirli ve duyarlı olması gerekiyor. Küresel ısınma ve bilinçsiz su tüketimi kaynaklarımızı hızla tüketiyor. Bu anlamda biz belediyelerin ciddi sorumluluğunun olduğu kanaatindeyim. Halkımızı da bu konuda tedbirli ve duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.