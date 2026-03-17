Nazilli Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle merkez dışında kalan mahallelerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri; Kestel, Yalınkuyu, Arslanlı, Pirlibey, Bereketli, Sevindikli, Apaklar, Aşağı Örencik, Durasıllı, Bayındır ve Yukarı Örencik mahallelerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında yol kenarlarında ve ortak kullanım alanlarında biriken yabani otlar biçilirken, sokaklarda süpürme ve moloz temizliği yapıldı. Park, yeşil alan ve mezarlık çevrelerinde de bakım ve düzenleme çalışmaları titizlikle tamamlandı.

Ekipler ayrıca mahalle içlerinde görüntü kirliliğine neden olan atıkları toplarken, çevre sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı da önlem aldı. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artış gösteren haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla ot biçme çalışmalarına ağırlık verildi.

Bayram öncesinde yürütülen çalışmaların bir program dahilinde devam ettiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 'Vatandaşlarımızın bayramı temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda karşılaması için ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapıyor. İlçemizin her noktasına eşit hizmet ulaştırma anlayışıyla merkez ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.