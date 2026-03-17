Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ekipleri, kimsesiz ve geliri olmayan yaşlıların evlerini temizleyerek bayrama hazırlıyor, ihtiyaçlarını gidererek yüzlerini güldürüyor.

Meram Belediyesi, her bayram öncesinde olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlıların yanında olmaya devam ediyor. Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kimsesiz ve geliri olmayan yaşlıların evlerini temizleyerek bayrama hazırlıyor, ihtiyaçlarını gidererek yüzlerini güldürüyor. Meram Belediyesi ekipleri, bu bayram öncesinde de ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan yaşlıların evlerine giderek kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında evlerin genel temizliği yapılırken, ihtiyaç duyulan küçük tamiratlar da ekipler tarafından yapıldı. Aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlıların temel ihtiyaçları da karşılanarak onların bayrama huzur ve mutluluk içinde girmeleri sağlandı.

Başkan Kavuş: 'Meram büyük bir aile ve biz bu ailenin büyüklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayız'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin en önemli yönlerinden birinin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmak olduğunu ifade etti. Meram'ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, bu anlayışla hareket ettiklerini belirterek, 'Eli öpülesi büyüklerimizin bayrama huzur ve mutluluk içinde girmeleri bizim için çok kıymetli. Bu nedenle her bayram öncesinde ekiplerimiz yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan büyüklerimizin evlerine giderek temizliklerini yapıyor, eksiklerini gideriyor ve onlara destek oluyor. Çünkü Meram büyük bir aile ve biz de aile olmanın gereğini yerine getirmek için çalışıyoruz' dedi.

Yaşlıların toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, 'Büyüklerimiz bizim geçmişimiz, kültürümüz ve değerlerimizin en önemli taşıyıcılarıdır. Onların hayır duasını almak bizim için en büyük mutluluktur. Bu anlayışla bugüne kadar yaşlı ve engelli hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bayramlar paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Biz de Meram Belediyesi olarak bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Kavuş ayrıca Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yıl boyunca sürdüğünü, ancak bayram öncesinde yoğunlaştırılarak ihtiyaç sahibi yaşlıların bayrama daha huzurlu girmelerinin amaçlandığını da ifade etti.