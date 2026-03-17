Trabzon'un Sera Vadisi'nde yürütülen taşkın kontrol projesi kapsamında dere ıslahı ve koruma çalışmalarıyla bölgedeki taşkın riskinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan Sera Vadisi'nde taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen taşkın kontrol inşaatı kapsamında, Fındıklı Mahallesi'nde dere ıslahı ve koruma çalışmaları devam ediyor. Bölgede özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek taşkınların önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje, tamamlandığında hem yerleşim alanlarını hem de tarım arazilerini güvence altına alacak.

DSİ'nin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Sera Vadisi'nde taşkın kaynaklı zararların minimize edilmesi ve bölgenin daha güvenli bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.