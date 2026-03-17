İstanbul Fatih'te apartmanın girişinde bekleyen bir kadın, kapkaççının hedefi oldu. Hırsız, sessizce yanına yaklaştığı kadının elindeki telefonu alarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın apartmanın girişinde telefonuyla uğraşıyordu. Bu sırada etrafı kolaçan eden hırsız, sessizce yanına yaklaştığı kadının elindeki telefonu çalıp kaçtı. Kadın neye uğradığını şaşırken, o anlar ise güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın kadına yaklaşarak cep telefonunu aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.