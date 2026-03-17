Adıyaman'da, boynuna plastik kelepçe geçirerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkez İndere Bölgesinde ikamet eden 7 yaşındaki Muhsin E., bulduğu plastik kelepçeyi boynuna geçirdi. Çocuk kelepçeyi çıkartamayınca boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla plastik kelepçe çıkarıldı. İlk müdahalesi sonrası ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.