Ağrı’nın Diyadin ilçesinde öğrenciler naylon poşetle kayak yaptı
Kar yağışı nedeniyle zorlaşan hayat şartları öğrencilerin eğlencesi haline geldi. Kayak merkezlerine gidemeyenler, karın keyfini ilçe merkezinde çıkarmaya çalıştı. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünerek kayak merkezlerini aratmayan yollar, Altın Kilit İlkokulu öğrencilerinin eğlence merkezi haline geldi. Pratik zekalarını kullanan öğrencilerin eğlence için seçtikleri malzemeler görenleri güldürdü. Evlerinden getirdikleri naylon poşetlere kayak yapan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: iha