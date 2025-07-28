Ağrı’nın Patnos ilçesinde daha önce birçok trafik kazasının meydana geldiği Mevlânâ Kantar Kavşağı’nda ilk kez radar uygulaması başlatıldı.

Sürücülerin hız sınırlarına uymaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, trafik ekipleri radar cihazlarıyla hız ölçümü yaptı. Özellikle kazaların sık yaşandığı Mevlânâ Kantar Kavşağı’nda iyapılan uygulamanın trafik güvenliğini artırması ve muhtemel can kayıplarının önüne geçmesi hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Vatandaşlar ise yapılan uygulamalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.