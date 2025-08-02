Patnos’ta faaliyetlerini sürdüren İyilik Elçileri Derneği, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında önemli bir yardım faaliyetine daha imza attı. Hayırsever bir vatandaş tarafından derneğe bağışlanan etler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Dernek üyelerinin de bizzat sahada görev aldığı yardım çalışması kapsamında, Patnos’un farklı mahallelerinde belirlenen yaklaşık 50 aileye kapı kapı gidilerek et dağıtımı yapıldı. Yardım alan aileler, yapılan bu dayanışma ve yardımlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek dernek üyelerine ve bağışçıya teşekkür etti.

Et dağıtımının ardından açıklama yapan İyilik Elçileri Derneği Başkanı Nedim Geçit, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek "İyiliği çoğaltmak, paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için bu tür çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de bağışlanan etleri ailelere ulaştırdık. Bu vesileyle hem bağışçımıza hem de gönüllü ekibimize teşekkür ediyorum. Dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dernek, önümüzdeki günlerde de benzer yardımların devam edeceğini ve vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.