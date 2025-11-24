Genç sanatçı Mustafa Barkın Garip’in çobanlık temasını çağdaş bir bakış açısıyla ele aldığı sergi, açılışının ilk gününde yoğun ilgi görerek sanatseverlerden tam not aldı.

Eğitim Fakültesi’nde (AİÇÜ) gerçekleştirilen Mustafa Barkın Garip’in kişisel sergisi, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görerek geniş bir ziyaretçi kitlesine ulaştı. "Çoban" temasına çağdaş bir bakış sunan sergi, üniversite camiası ve sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, serginin hem kültürel hem de sanatsal yönden önemli bir çalışma olduğunu belirterek, Anadolu bölgesinin kültürel zenginliklerinin eserlerde başarıyla işlendiğini vurguladı. Çetin, özellikle Türk halı ve kilim motiflerinin yer yer resimlerde karşımıza çıktığını, her motifin derin bir anlam taşıdığını ifade etti. Mezun öğrencilerin başarılarının kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Çetin, "Üniversitemizden yetişen sanatçıların böylesine nitelikli çalışmalar ortaya koyması bizler için büyük bir değerdir," dedi.

Serginin küratörlüğünü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Karip üstlendi. Sergi, sanatçı Mustafa Barkın Garip’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı çobanlık temasını; resim, heykel, baskı resim ve farklı tekniklerden oluşan toplam 34 eser ile sunuyor. Eserlerde çobanlık mesleğinin Anadolu kültüründeki tarihsel kimliği, sembolik katmanları ve insan-doğa ilişkisine dair çok boyutlu mirası çağdaş bir sanat diliyle yeniden yorumlanıyor.

Ziyaretçiler, geleneksel figürlerin modern yaklaşımlarla buluşturulmasını etkileyici bulduklarını belirtirken, Garip’in çalışmalarının hem teknik hem de anlatım açısından özgün bir çizgi taşıdığını ifade etti. Serginin atmosferi, kültürel motiflerin modern estetikle harmanlanması sayesinde izleyicilere hem tarihsel hem de duyusal bir yolculuk yaşattı.

AİÇÜ’de sanat çevrelerinin de ilgisini çeken sergi, belirlenen tarihler boyunca ziyaretçilere açık kalmaya devam edecek.