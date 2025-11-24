Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, 24 Kasım günü münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında öğretmenlerin yorgun ve umutsuz olduğunu belirtti.

Şehit öğretmenleri anarak sözlerine başlayan Güleç, görevi başında bulunan öğretmenlerin başlıca sorunlarını kamuoyuyla paylaşarak ataması yapılmayan öğretmenlerden emekli öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara değin birçok konuya da değindi.

DES Teşkilatlanma Sekreteri Güleç, "Bugün, geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü saygı ve minnetle kutluyoruz. Her ne kadar bu anlamlı günde öğretmenlerimizin sesinin duyulmayışı, sorunlarına çözüm bulunmayışı ve artan sorunlarının görmezden gelinmesi nedeniyle buruk bir sevinçle kutlasak da sorunlarımızı bir kez daha dile getirme noktasında kararlıyız" dedi.

Şehit öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız

DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, "Öncelikle görevlerini yaparken terör saldırılarında, okul yolunda veya mesleki sorumlulukları sırasında hayatlarını kaybeden şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Onların bıraktığı miras, bu ülkenin çocuklarına ışık olmaya devam edecektir. Şehit öğretmenlerimizin hatırası, eğitim camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır" diye konuştu.

24 Kasım sembolik bir kutlama gününe dönüşmüştür

DES Teşkilatlanma Sekreteri Güleç, 24 Kasım’ın sembolik bir kutlama gününe dönüştüğünü ve içinin boşaltıldığını üzülerek gördüklerini ifade ederken öğretmenlik mesleğine dair temel sorunların çözülemediğini aksine sorunların her geçen yıl daha da artış kaydettiğini vurguladı.

Ataması yapılmayan mağdur öğretmenlerimizi de unutmadık

Güleç sözlerinin devamında şu hususlara yer verdi: "Ülkemizin eğitim neferleri her gün sınıflarında fedakârca görevlerini yerine getirmeye çalışırken birçok yapısal sorunla da baş başa bırakılmaktadır. En büyük üzüntümüz ise atama bekleyen öğretmenlerimizin yıllardır yaşadığı belirsizlik ve mağduriyetlerdir. Binlerce öğretmenimiz; emeğinin karşılığını alamamanın, mesleğine kavuşamamanın, her yıl tekrarlanan bir umutsuzluk döngüsünün içinde yaşamaktadır.

Görevde olan öğretmenlerimize gelince

Ek ders ücretleri, öğretmenin harcadığı emeğin, sorumluluğun ve mesai dışı çalışmaların gerçek karşılığı olmaktan çok uzaktır. Bu nedenle artık ertelenmeden, öğretmenlerin ekonomik koşullarını iyileştirecek ek bir protokole ihtiyaç olduğu açıktır.

Öğretmenler evrak işlerinden asli vazifesini yapamaz duruma gelmiştir

Bununla birlikte öğretmenlerimiz, asli görevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerinden uzaklaştırılarak ağır bir evrak ve bürokrasi yükü altında ezilmektedir. Planlar, raporlar, formlar, sistemsel işlemler Öğretmenin mesleki enerjisinin önemli bir kısmını tüketmektedir. Öğretmen dertlidir; çünkü dersine, öğrencisine ayırması gereken zamanı kâğıt işlerine harcamak zorunda bırakılmaktadır. Öğretmenlerimiz umutsuz, yorgun ve sahipsizdir.

Emekli öğretmenlerimizi de unutmadık

Yıllarca bu ülkenin aydınlık nesillerini yetiştirmek için fedakârca çalışmış öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, kendilerine sendikamız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Onları sadece 24 Kasım’dan 24 Kasım’a değil her daim anmalı, aramalı ve baş tacı yapmamız gerekir. Yaşadıkları geçim sıkıntılarına ışık tutmak boynumuzun borcudur. Bu konuda tüm siyasi partileri gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyorum.

Bizler, Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak; Öğretmenin onurunun korunması, Ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, Evrak yükünün azaltılması, Atama mağduru öğretmenlerimizin mesleklerine kavuşması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim emekçilerimizi saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyoruz."