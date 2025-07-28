Patnos Belediyesi, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Malazgirt Caddesi üzerinde sürdürülen orta refüj ağaçlandırma çalışmalarını sabahın erken saatlerinde yerinde inceledi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Başkan Taşkın, yeşil alanların şehir estetiği ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Patnos’umuzu daha yeşil, daha estetik ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gölgesinde huzur bulunacak her fidan, geleceğe bırakacağımız en kıymetli mirastır. Çevremizi güzelleştirmeye, şehrimize nefes katmaya devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, özverili çalışmalarıyla ilçeye katkı sunan belediye personeline de teşekkür ederek, "Daha güzel bir Patnos için durmadan çalışıyoruz" dedi.