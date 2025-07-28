Ağrı’nın Patnos ilçesinde, bel omurlarındaki kayma nedeniyle yıllardır yürümekte zorlanan kadın, Patnos Devlet Hastanesi’nde ilk kez uygulanan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 10 yıldır her iki bacağında ağrı ve yürüme güçlüğü çeken 60 yaşındaki Zinayet Akbay, Patnos Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde bel omurlarında kayma tespit edildi. Hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Serpi öncülüğünde ve Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mustafa İçen eşliğinde gerçekleştirilen ameliyatla tedavi edildi.

Omurganın dengelenmesini ve sabitlenmesini sağlayan lomber stabilizasyon ameliyatı sonrası hastanın şikayetlerinde büyük ölçüde azalma sağlandı. Operasyon, Patnos Devlet Hastanesi’nde bu alanda yapılan ilk müdahale olarak kayıtlara geçti.