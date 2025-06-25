Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.ANKARA (İGFA) - Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde, zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Ev sahibi Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schoof ve Rutte ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile toplantının yapılacağı salonda bir süre ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre görüştü. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti.