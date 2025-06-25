Alanya Belediyesi sünnet organizasyonunun bu yılki 2. dönemi, Mahmutlar Syedra Polikliniği’nde 100 çocuğun sünnet edilmesi ile tamamlandı. Yeni dönem için kayıtların haziran ayında başlayacağı ücretsiz sünnet hizmetinden, yıl boyunca 500’e yakın çocuğun faydalanması planlanıyor.

Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların maddi ve manevi olarak yanında olmaya devam ederken, sosyal hizmet çalışmalarında her geçen gün çıtayı biraz daha yukarıya çıkarıyor. Belediye Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen sünnet organizasyonunda 2025 yılının 2. dönemi tamamlandı.

100 çocuk sünnet edildi

100 çocuğun sünnet edildiği organizasyon, Mahmutlar Mahallesi’ndeki Syedra Polikliniği’nde gerçekleştirildi. Belediye sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından hijyenik bir ortamda çocuklar sünnet edildi. Organizasyona, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan katıldı. Ailelerle bir araya gelen Konukçu, Belediye Başkan Osman Tarık Özçelik’in selamlarını iletirken, hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve sünnet olacak çocuklara oyuncak araba hediye etti.

Haziranda yeni dönem kayıtları başlıyor

Sünnet hizmetinden 2025 yılı içerisinde yaklaşık 500 çocuğun faydalanması bekleniyor. 1 yaş altı ve 6 yaş üstü çocukların sünnet ettirilmesi için yeni başvurular haziran ayı itibarıyla başlıyor. Sünnet hizmetini talep eden aileler, Alanya Belediyesi Oba Ek Hizmet Binası’na başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar, 444 82 07 numaralı hattan detaylı bilgi alabilecek.