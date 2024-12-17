Aydın’da narenciye bahçelerinde yaşanan verim kaybının ardından başlatılan çalışmalar sürerken, Söke’deki limon bahçelerinden pestisit kontrolü kapsamında numune alımları yapıldı.

Aydın’ın Söke ilçesindeki narenciye ağaçlarında yaşanan verim kaybının önüne geçmek ve bahçelerdeki zararlı popülasyonunun tespitini sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerini gezerek monitör tuzakları kontrol etti. Limon bahçelerini de gezen ekipler bir yandan pestisit kontrolü için numune alımı yaptı, bir yandan da palmiye böceği tuzaklarını kontrol etti. Ayrıca zararlı kontrollerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit kontrolü kapsamında limon bahçesinden numune alındı. Palmiye böceği tuzaklarının kontrolleri yapıldı” ifadeleri yer aldı.