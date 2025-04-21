Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen doğa tutkunları, baharın en güzel halinin yaşandığı bir günde Mysia Yolları’nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, doğa tutkunlarını pazar günü “Mysia Yolları Turizm Haftası Doğa Yürüyüşü”nde buluşturdu. Kadriye Mahallesi'nden başlayan yürüyüş rotası, tarihi Trans Mysia parkurundan Atlas Mahallesi'ne kadar uzandı. Yaklaşık 7 kilometrelik meşe ve gürgen ağaçlarının arasında geçilen parkurda katılımcılar, Uludağ'ın muhteşem manzarasında görsel bir şölen yaşadı.

Baharın renkleriyle canlanan doğanın huzur dolu atmosferinde yapılan yürüyüş, katılımcılara güzel bir gün yaşattı. Doğa yürüyüşü, Atlas Köy Kadınları Dayanışma Derneği'nde yapılan ikramla son buldu. Doğaseverler, hem doğanın tadını çıkardı, hem de keyifli bir sohbet ortamı yakaladı.