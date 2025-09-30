Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut’un Çömelek Mahallesi’nde kurulduğu günden bu yana asfalt görmemiş yolları 4 kilometrelik yeni asfaltla buluşturdu. Mahalle sakinleri yıllardır süren toz ve çamur sorunundan kurtuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mut’un Çömelek Mahallesi’nde bir ilk gerçekleştirildi. Kurulduğu günden bu yana asfaltla tanışmamış olan mahalle, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla 4 kilometrelik yeni yola kavuştu. Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti, Çömelek Mahallesi için sadece bir yol düzenlemesi değil, aynı zamanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Çocuk, genç, kadın, erkek; mahallede yaşayan herkes, yıllardır özlemini çektiği asfaltla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaşlılar ise yıllardır çamur içinde yürüdükleri sokaklarda ilk kez asfaltın ayaklarına serildiğini görmenin heyecanını yaşıyor.

Cumhuriyet döneminde yapılan ilk yolun ardından Çömelek tarihinde 2. büyük yol adımı niteliği taşıyan bu çalışma, herkesi sevindirdi. Çocuk, genç, kadın, erkek; mahallede yaşayan herkes, yıllardır özlemini çektiği asfaltla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Tarihinde hiç asfalt görmemiş bu yolda asfalt çalışmasını tamamladık"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mut Koordinasyon Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, "Çömelek Mahallesi’nden gelen yoğun talep üzerine altyapı çalışmalarını bitirerek, 4 kilometrelik çift kat sathi asfalt çalışmasına başladık. Daha önce hiç asfalt görmemiş bu yolda asfalt çalışmasını da tamamlayarak, hem mahallemizin hem de üreticilerimizin memnuniyetini kazandık" dedi.

"Köyümüz, devrim niteliğindeki böyle bir hizmeti ilk defa alıyor"

Çömelek Mahalle Muhtarı Fatma Dorla, yapılan çalışma ile birlikte mahallelerinde ilk kez asfalt dökülerek adeta tarih yazıldığını ifade ederek, "Yazın tozdan dolayı çamaşır asamıyorduk, kışın da çamurdan dışarıya çıkamıyorduk. Çok zor şartlarda yaşıyorduk ama şu anda devrim niteliğinde bir çalışma yapılıyor ve mahallemize ilk kez asfalt dökülüyor. Köyümüz kuruldu kurulalı ilk defa asfalt dökülüyor. O yüzden çok heyecanlıyım ve sevinçliyim. Vahap Başkanımız bizi çamurdan ve tozdan kurtardı. Benim köyüm böyle bir hizmeti ilk defa alıyor. Bu adeta devrim niteliğinde bir hizmet" ifadelerine yer verdi.