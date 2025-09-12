Mersin’de Mut Devlet Hastanesi’ne 13 doktor ataması yapıldı.

Mersin’in Mut ilçesinde bulanan devlet hastanesine 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla hekim atamaları yapıldı. Atamanlar arasında 10 tabip ile birer kardiyoloji uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olduğu bildirildi.

Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Özer, "Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla, her geçen gün gelişen ve büyüyen hastanemize, Sağlık Bakanlığımızın ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle, 124. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Ataması çerçevesinde yerleştirme işlemi yapıldı. Atanan hekimler en kısa zamanda görevlerine başlayacaktır. İlgili takvime göre tebligatın ardından hastanemize yeni katılacak hekimlerimizle birlikte ilçemize daha güçlü ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz"dedi.