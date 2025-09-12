Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki lojistik deposunda 3 saattir süren yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı. Bir itfaiye erinin alevlerin karşısındaki yorgun anları ise görevin zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ovacık Mahallesi’ndeki depoda saat 04.47 sıralarında başlayan yangına, çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekip istendi. İçerisinde madeni yağların bulunması sebebiyle hızla yayılan ve gökyüzünü yoğun bir duman tabakasıyla kaplayan alevlere karşı itfaiye erleri yoğun bir mücadele sergiledi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yorulan bazı itfaiye erlerinin, alevlerin karşısında dinlenirken verdikleri mola, mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi.

Yangın, 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler depoda soğutma çalışması gerçekleştiriyor.