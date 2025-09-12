Tarihi evleri ile meşhur Ankara’nın Beypazarı ilçesi, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Beypazarı, hafta sonu Ankara’nın yanı sıra civar illerden, Arap ülkelerinden, Güney Kore’den ve Peru’dan gelen ziyaretçileri ağırladı. Hafta sonları yoğun ziyaretçilerin akınına uğrayan Beypazarı’nda turizm sektöründe faaliyet gösteren esnafların da yüzü güldü. Beypazarı’na gelen ziyaretçilerin çoğunluğunun havuç suyu satıcılarından havuç suyu alarak içtikleri ve küçük çocuklarına da içirdikleri gözden kaçmadı. Ziyaretçiler "Beypazarı sokaklarında havuç suyunun taze taze sıkıldığını ve şişelere konularak satıldığını görüyoruz ve gönül rahatlığıyla da içiyoruz. Beypazarı havucunun tadı bir başka’’ açıklamasında bulundular.

Latin Amerika Peru’dan geldiğini söyleyen Sentiago aileside Beypazarı tarihi sokaklarını gezerek alışveriş yaptılar. Sentiago Beypazarı’nı çok beğendiğini bu yüzden bu hafta sonu ailesi ile birlikte Beypazarı’na gelmeyi tercih ettiklerini ve gezdiklerinde çok beğendiklerini söyledi.

Turizm işiyle uğraşan esnaflar; Beypazarı’nın, turizm sektöründe oluşacak her türlü talebe karşılık verebilecek potansiyele sahip bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Beypazarı gerçekleştireceği kararlı adımlarla turizm sektöründe haklı yerini mutlaka alacaktır. Bu yıl ilçeye geçen yıldan daha fazla turistin ziyaret ettiğini tahmin ediyoruz. Bunu da son iki gündür binlerce turistin gezmeye gelmesinden anlıyoruz" dedi.