Muş’ta Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde Türk Telekom İlk ve Ortaokulu’nda yapılan tatbikatla öğrencilerin afet bilincinin artırılması ve afetlere karşı hazırlıklı olmaları hedeflendi. Düzenlenen tatbikatta; okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler senaryo gereği binayı kontrollü şekilde tahliye etti. Muhtemel yaralanmalara karşı sahada hazır bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, senaryo gereği yaralananları sedyelerle taşıyarak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Tatbikata katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla ekim ayının "Afet ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlendiğini belirterek, "Yeşil Vatan - Okulun Geleceğe Çare etkinliği doğrultusunda Muş Türk Telekom İlk ve Ortaokulu’nda deprem ve tahliye tatbikatını gerçekleştirdik. Amacımız, çocuklarımızın olağanüstü durumlarda, afetlerde ve benzeri durumlarda nasıl davranacaklarını öğrenmelerini sağlamak. Bu kapsamda, aldıkları teorik eğitimi pratik uygulamayla birleştirerek tecrübe kazanmalarını istedik. Bugün güzel bir tatbikat icra ettik. Bakanlığımızın belirlediği kriterler çerçevesinde sorunsuz bir şekilde tamamladık ve öğrencilerimizi zamanında tahliye edebildik. Bu konuda öğretmen arkadaşlarımızın verdiği eğitimler ve okul idaremizin aldığı tedbirlerle tatbikatın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.