Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından işe yeni başlayan çalışanların adaptasyonunu sağlamak ve kurum hakkında bilgi vermek amacıyla uyum programı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinde işe başlayan yeni çalışanların adaptasyonunu sağlamak ve kurum hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla uyum programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi seminer salonunda düzenlenen eğitimde personele MUSKİ hakkında ayrıntılı bilgi verilirken hizmet alanları, hizmet ofisleri, atölyeler, depolar, barajlar, artıma tesisleri gibi teknik bilgiler verildi. Bunun yanı sıra eğitimde ast-üst ilişkileri yasal mevzuatlar, iş sağlığı ve güvenliği, kurum kültürü, çalışma şartları, dairelerin yapmış olduğu iş ve işlemler gibi çok çeşitli bilgiler verildi.