Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Lütfiye Keskin İlkokul ve Ortaokulunun öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere dağıtıma hazır hale getirildi.

Geleneksel hale gelen yardım etkinliği kapsamında, temel gıda malzemeleri ve çeşitli ihtiyaç ürünleri titizlikle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere düzenlendi. Öğrenciler, paylaşma ve dayanışma bilinciyle hazırlıklara destek olurken, okul yönetimi ve öğretmenler de bu anlamlı projeye rehberlik etti.

Okul yetkilileri, "Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı dönemlerden biri. Biz de öğrencilerimize bu değerleri aşılamak ve ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa destek olabilmek için bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Dağıtımların Ramazan ayı içerisinde yapılacağı belirtilirken, okul yetkilileri gelecek yıllarda da bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini vurguladı.