Muğla’da 2 ve 3 Aralık tarihlerinde yaşanan yoğun yağışlar MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemler sayesinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve İlçe Belediyeleri işbirliğinde Muğla’da geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlar sorunsuz olarak atlatıldı.

Yağış hazırlıkları yaz aylarından bu yana sürüyor

Yaz aylarından bu yana dere temizlikleri, yağmur suyu hatlarının bakım onarım çalışmaları ve menfezlerin düzenlemeleriyle kışa hazırlanan ekipler bu hazırlıklarının karşılığını aldı. 2 ve 3 Aralık tarihlerinde Muğla genelinde yaşanan yoğun sağanak yağışlar kayda değer bir zarara yol açmadı. Bu süreçte en fazla yağışı metrekareye 204 kg. yağmur düşen Dalaman aldı. Ardından 168,6 kg. ile Ortaca gelirken, Köyceğiz 131.8, Marmaris 120.3, Ula 90.9, Menteşe 89.1, Fethiye 72.8, Milas 59.5 kg. yağış aldı.

277 personel ve 107 araçla müdahale

İl genelinde birçok farklı noktada yaşana yağışlardan kaynaklı meydana gelen olumsuzluklara müdahale eden MUSKİ ekipleri önemli bir sorun yaşanamadan bu sorunları ortadan kaldırdı. 277 personel ve 107 araçla sahada olan ekipler bu kapsamda Muğla genelinde yaşanan sağanak yağışlarda 413 cadde ve sokak üzerinde tıkanan 822 adet yağmursuyu mazgalı, 487 yağmursuyu ve atıksu bacası, 38 dere deşarj noktası 4120 metre hat temizliği yaptı.

Şengül, “Sorun yaşandıktan sonra müdahale etmek için değil, hiçbir problemin yaşanmaması için çalışıyoruz”

Yağışların can ve mal kaybına neden olmasını engellemek için ellerindeki tüm imkânlarla çalıştıklarını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, aldığımız önlemlerle birçok noktada olumsuz sonuçlar doğurabilecek problemleri önlediklerini söyledi. Şengül, “Yoğun yağışların neden olabileceği olumsuzluklara o anda müdahale etmek her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle biz yaz aylarından bu yana gerekli önlemlerimizi aldık. Ayrıca Meteorolojik gelişmeleri takip ederek nereye ne kadar yağış düşeceğini, hangi ilçede hangi önlemleri almamız gerektiğini belirliyoruz. Buna göre tüm ekip ve ekipmanlarımızı gerekli bölgelere kaydırarak organize bir şekilde mücadele veriyoruz. Bizim mücadelemiz sorun ortaya çıkmasından sonra müdahale etmek değil sorunun hiç yaşanmaması. Bu konuda Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın da kesin talimatı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de kentimize önemli miktarda yağış düştü. Yağışların can ve mal kaybına neden olmaması için kurum olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Şengül’den sel baskını yaşanan Rodos’a geçmiş olsun mesajı

Şengül Muğla’nın sağanak yağış alan bir kent olduğunu ve altyapı sistemlerinin güçlendirilip dere yataklarının sürekli akar halde olması gerektiğine vurgu yaparken Rodos’ta meydana gelen sel baskınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Şengül, “Başkanımız Ahmet Aras’ın altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda bizlere çok büyük desteği var. Bu güvenceyle bizde yeni yağmursuyu hatlarının planlamalarını yapıyoruz. Bu şekilde sağanak yağış alan kentimizdeki sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca dere yataklarının da temizlenmesi konusunda büyük özveri gösteriyoruz. Tüm bu çalışmaların karşılığını da alıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde komşumuz Yunanistan’ın Rodos adasında yaşanan sel felaketini üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu nedenle herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.