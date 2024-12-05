Bolu’da D-100 kara yolunda alevlere teslim olan tırın kabin kısmı küle döndü.

Yangın, D-100 kara yolunun Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Emincan G. idaresindeki 06 BC 8995 plakalı tır, Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde henüz bilinmeyen bir neden dolayı alev aldı. Araç şoförü tırdan çıkan dumanları fark edince tırı emniyet şeridine park etti. Kısa sürede büyüyen yangın tırın kabin kısmının tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında tırın kabin kısmı küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.