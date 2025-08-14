Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde Hatay’ın Arsuz ilçesinde "Dostluk Kenti"nin kurulmasına öncülük etmişti. Aras, bu kez Hatay’a bağlı Defne Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Protokol töreni, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde, Ağustos ayı olağan meclis toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

"Kardeşlik köprülerini güçlendiriyoruz"

Törende konuşan Başkan Ahmet Aras, Defne’nin 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan ilçelerden biri olduğunu hatırlatarak, deprem sonrası bölgeye yapılan yardımlara değindi. Aras, "O dönemde Bodrum Belediye Başkanı olarak deprem bölgesine gitmiş, İskenderun-Arsuz bölgesinde çalışmalar yürütmüştük. Muğla olarak tüm imkanlarımızı depremden etkilenen kentlerle paylaştık. Konteyner kentler, seyyar mutfaklar kurduk, doktorlarımız görev yaptı, gönüllülerimiz seferber oldu" dedi.

Defne ile Muğla arasındaki kültürel bağlara vurgu yapan Aras, "İki kent de Akdeniz’in sıcak ikliminde yoğrulmuş, hoşgörülü, çok kültürlü yapıya sahip. Bugün imzaladığımız protokol, dostluğumuzu pekiştirecek ve sosyal, kültürel iş birliklerimize yeni ufuklar açacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hatay benim şahsi meselem"

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ise konuşmasında deprem sonrası yaşanan yıkımı anlatarak, "Defne, Antakya ile birlikte en büyük can ve mal kaybını yaşayan merkez oldu. Hala yardıma ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Sayın Ahmet Aras’ın, Bodrum Belediye Başkanı iken ve sonrasında gösterdiği ilgi ve desteği unutmayacağız" dedi.

Özgün, protokol kapsamında Defne’nin Harbiye Mahallesi’nde yer alan ve depremde zarar gören Atatürk History Park’ın yeniden yapılacağını belirtti.

"Bu protokol, yalnızca bir imar çalışması değil, aynı zamanda stratejik bir adım. Deprem sonrası farklı illere göç eden Hataylıların memleketlerine dönmeleri için bir umut olacaktır" diyen Özgün, Muğla halkının misafirperverliğine teşekkür ederek, Defne’de yapılacak açılışlarda Muğla heyetini ağırlamaktan onur duyacaklarını söyledi.

Törenin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Defne Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.