Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri kış sezonu öncesi Fethiye ve Seydikemer’de dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Taşkın riskinin azaltılmasını amaçlayan temizlik çalışmalarında 77 kilometre temizlik yapıldığı açıklandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın çevre duyarlılığı, kent estetiğinin artırılması ve geliştirilmesi ile halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik hassasiyeti doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda dere temizlik çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bu yıl Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında; Fethiye’de 59 bin 600 metre, Seydikemer’de 17 bin 500 metre olmak üzere toplam 77 bin 100 metre dere temizliği yaptık. Su akışının düzenlenmesi, taşkın riskinin azaltılması ve çevre sağlığının korunması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız kentimizin tüm noktalarında aralıksız devam edeceğiz" denildi.