Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik’te bin 700 yıl önce yapılan 1. İznik Konsili, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Papa 14. Leo’nun ziyareti öncesinde düzenlenen panelle hem arkeolojik hem de teolojik yönleriyle ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihin, kültürün ve medeniyetlerin binlerce yıllık beşiği olan İznik’i tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İznik’teki tarihi alanlarda çevre düzenlemeleri yapan, ören yerlerinin görünürlüğünü artıran Büyükşehir Belediyesi, bir yandan tanıtım filmleri ve dijital materyaller hazırlarken, diğer yandan çocuklara yönelik arkeoloji atölyeleri düzenliyor. Çini sanatı ve kazı deneyimi programlarını sürekli hale getiren Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesinin uluslararası tanıtımı için Fazıl Say ile birlikte ‘İznik Türküsü’ projesini hayata geçirdi. İznik’i yaşayan bir kültür başkenti hâline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Turizm Master Planı kapsamında yeni rotalar oluşturdu.

"İznik, geçmişten geleceğe uzanan bir kültür köprüsüdür"

Bu çalışmalar kapsamında akademisyenlerin, bilim insanlarının ve tarih meraklılarının katılımıyla 1. İznik Konsilinin 1700. Yıldönümü Paneli düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, İznik’in, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin, farklı dillerin, farklı inançların bir arada yaşadığı bir hoşgörü iklimini hiç kaybetmediğini vurguladı. İznik’in, geçmişten geleceğe uzanan bir kültür köprüsü olduğunu söyleyen Mehmet Yıldız, "Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Papa 14. Leo’nun ziyareti, bu gerçeğin en güçlü göstergesidir. Bu ziyaret; İznik’in uluslararası görünürlüğünü artıracak, inanç turizmi rotalarını yeniden şekillendirecek, kültür diplomasisini güçlendirecek önemli bir adımdır. İnanıyorum ki bu panel; bilginin, diyaloğun, hoşgörünün, ortak aklın ışığında çok verimli geçecektir" dedi.

İznik konsili tüm yönleriyle konuşuldu

Konuşmaların ardından program, Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu’nun açılış seremonisiyle devam etti. Oturum başkanlığını Mehmet Yıldız’ın yaptığı ‘Bazilika Kilise ve 1. Konsilin Toplantı Yeri’ konulu panelde, Prof. Dr. Mustafa Şahin ‘Kutsal Pederler Kilisesi’, Prof. Dr. Blazej Stanislawski ‘Yeni Disiplinlerarası Araştırma Işığında Nikaia’daki İmparatorluk Sarayının Lokalizasyonu’, Prof. Francesco Cuteri ve Prof. Salvatore Medaglia ‘Nikaia (İznik, Türkiye): Göl, Bazilika ve Hıristiyan Mezar Alanı’ konularında bilgi verdi.

Güney Özkılıç’ın oturum başkanlığını yaptığı ‘Hıristiyan Bakış Açısıyla 1. İznik Ekümenik Konsili’ konulu ikinci panelde, Dr. Mark Joseph Zammit ‘Konsili Zamanında ve Günümüzde Kilise’, Prof. Hector Scerri ‘Birinci İznik Konsili’nin Arka Planındaki Kişilikler; Bir Değerlendirme’, Prof. Jonathan Farrugia ‘İznik Bağlamında İmparatorluk Politikaları ve Hıristiyanlık Rekabetleri’, Prof. Przemek Szewczyk ‘İznik Konsili Nasıl Arius Karşıtı Bir Konseye Dönüştü? Sinod Hakkındaki Eski Tanıklıkların Okunması’ konularında değerlendirme yaptı.