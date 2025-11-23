Teknik Direktör Sebahattin Tekin, teknik adamlığın çok boyutlu bir mücadele olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Sebahattin Tekin, modern futbolun hem dünyada hem de Türkiye’de teknik adamlar üzerinde oluşturduğu baskıyı değerlendirdi. Teknik direktörlüğün sadece maç kazanmakla, idman programı hazırlamakla ya da taktik planlamayla sınırlı olmadığını belirten Tekin, çok katmanlı bir kriz yönetimi alanına dönüşmüş durumda olduğunu ifade etti.

Modern futbolda teknik direktörlere üç temel yük bindiğini söyleyen Sebahattin Tekin, "Sahada sonuç alma zorunluluğu, kulübün ekonomik koşullarına uygun bir kadro mühendisliği yapma mecburiyeti ve giderek sertleşen medya, kamuoyu baskısını yönetme sorumluluğu. Bu üç başlık birleşince, teknik direktörlük ’Dünyanın en zor mesleklerinden biri’ haline geliyor" diye konuştu.

"Avrupa’da tempo, Türkiye’de belirsizlik yıpratıyor"

Avrupa futbolunda teknik direktörleri en çok zorlayan unsurun yoğun maç takvimi olduğunu aktaran Tekin, özellikle Premier Lig ve Serie A gibi üst düzey liglerde antrenörlerin hem fiziki hem de taktiksel olarak baskı altında yaşadığını vurguladı. Türk futbolunun en büyük çıkmazının sabırsızlık kültürü olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bizde 3 maçlık kötü sonuç bile teknik direktörün geleceğini belirliyor. Kadroların sık değişmesi, mali dengesizlikler ve yönetsel müdahaleler de Türkiye’deki teknik direktörlerin en büyük handikapları arasında. Avrupa’da teknik direktör işini yapar, yönetim kendi işini. Biz de ise çoğu zaman herkes teknik direktör gibi davranmak istiyor; başkan da, yönetici de, taraftar da" değerlendirmesinde bulundu.

Sebahattin Tekin, Türkiye’deki en büyük zorluklardan birinin de belirsizlik ortamı olduğunu belirterek, "Avrupa’da sezon planlaması yapılır ve buna herkes uyar. Bizde ise fikstürden saha zeminine kadar her şey son anda değişebiliyor. Böyle bir ortamda uzun vadeli plan yapmak kolay değil" açıklamasında bulundu.

"Eskiden oynayamayan oyuncu derdini hocasına anlatırdı"

Futbolcu yönetiminin artık dünya futbolunun en sancılı konularından biri olduğunu söyleyen Tekin, sosyal medyanın bu denklemi kökten değiştirdiğini ifade ederek, "Eskiden oynayamayan oyuncu derdini hocasına anlatırdı; şimdi milyonlara anlatıyor" dedi. Türkiye’de ise bu duruma ek olarak menajer etkisinin çok daha belirgin olduğunu belirten Sebahattin Tekin, bazı oyuncu temsilcilerinin kulüp dinamikleri üzerinde belirleyici rol oynadığını dile getirdi.

Dünya futbolunda başarıya ulaşan teknik adamların ortak özelliklerinin olduğunu vurgulayan Tekin, "Oyunu bilen, oyuncuyu yönetebilen, baskıyla baş edebilen ve uzun vadeli düşünebilen hocalar her zaman öne çıkıyor" diye konuştu. Avrupa’da Guardiola, Klopp ve Ancelotti gibi isimlerin bu nedenle fark yaptığını belirten Sebahattin Tekin, Türkiye’de ise uzun süre aynı kulüpte kalıp bir sistem oturtabilen teknik direktörlerin başarıya ulaştığını söyledi.

Türk futbolunun sorunlarının konuşulmasının önemine değinen Tekin, "Bu gerçekleri açıkça ortaya koymadığımız sürece gelişim mümkün değil. Teknik direktörlüğün ne kadar büyük bir yük olduğunu anlatmak bile çoğu zaman yeterince anlaşılmıyor" diyerek sözlerini tamamladı.