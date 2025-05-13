Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi, terörle mücadelede tarihi bir eşik olarak değerlendirilen silah bırakma kararına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, söz konusu gelişmenin yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma bakımından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin imzasıyla paylaşılan açıklamada, terörün sona ermesiyle birlikte özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde yatırım ortamının güçleneceği, üretim ve istihdamın artacağı ifade edildi. Akçin, "Yıllarca bu topraklara acı, gözyaşı ve geri kalmışlık getiren terör belasından uzak, daha huzurlu bir iklimin tesis edilecek olması; yatırımın, üretimin, istihdamın ve refahın önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

Barış ortamının ekonomik fırsatları da beraberinde getireceğine dikkat çekilen açıklamada, bölgelerin sahip olduğu potansiyelin daha görünür hale geleceği ve Türkiye’nin genel kalkınmasına katkı sunacağı belirtildi. MÜSİAD Malatya olarak bu süreci bir "fırsat penceresi" olarak gördüklerini ifade eden Akçin, Malatyalı sanayiciler ve girişimcilerin barış ortamıyla birlikte yatırımlarını artıracağını, daha fazla üretim ve istihdam sağlayacağını kaydetti.

Devletin akılcı ve kapsayıcı adımları kadar iş dünyasına da önemli sorumluluklar düştüğüne işaret edilen açıklamada, sürdürülebilir barışın güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağı vurgulandı. "Ekonomik istikrar, toplumsal dayanışmanın, sosyal adaletin ve milli birliğin en önemli teminatıdır. Silahların sustuğu, fikirlerin ve projelerin konuşulduğu bir Türkiye, sadece kendi insanı için değil, tüm bölge için ilham kaynağı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda MÜSİAD Malatya Şubesi, tüm girişimcileri, yatırımcıları ve sanayicileri bu yeni dönemin ruhuna uygun şekilde hareket etmeye, elini taşın altına koymaya ve Türkiye’nin kalkınma sürecinde aktif rol almaya davet etti.