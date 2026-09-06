Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilişkin iki yeni mağdur ifadesi daha ortaya çıktı. Yeni ifadelerde iki kadın da belediyede işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine götürüldüklerini öne sürdü.

Daha önce basına yansıyan 3 mağdur ifadesinin ardından yeni ortaya çıkan 2 ifadeyle birlikte kamuoyuna yansıyan mağdur anlatımı sayısı 5’e yükseldi.Yeni ifadelerde iki kadın da belediyede işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine götürüldüklerini öne sürdü. İfadelerin merkezindeki isimlerden biri ise Tuğçe Güney oldu. Mağdurlardan biri, kendisine açıkça "Muhittin Böcek’le birlikte olursan sana belediyede iş verir, sana ve ailene maddi olarak yardımcı olur" denildiğini ileri sürdü. Kadın, Böcek’le cinsel birliktelik yaşadığını ve evden ayrılırken kendisine 2 bin TL verildiğini söyledi. Diğer mağdur ise yine belediyede işe girme vaadiyle Böcek’in evine iki kez götürüldüğünü, her iki görüşmede de Böcek’in kendisine fiziksel temasta bulunduğunu ve bundan rahatsız olduğunu anlattı.

"Belediyede iş verir, sana ve ailene yardımcı olur"

Yeni ortaya çıkan ilk ifadeye göre olay 2024 yılında yaşandı. Mağdur kadın, Tuğçe Güney’in kendisinden Muhittin Böcek’le "fuhuş maksadıyla" görüşmesini istediğini ileri sürdü. Mağdur kadın, ifadesinde Güney’in kendisine "Muhittin Böcek belediye başkanı, onunla birlikte olursan sana belediyede iş verir, maddi olarak sana ve ailene yardımcı olur." dediğini aktardı.

Maddi sıkıntılar yaşadığı için teklifi kabul ettiğini belirten kadın, Tuğçe Güney ile birlikte Muhittin Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine gittiklerini anlattı.

"Odadan çıktım, ‘aklını kullan’ dedi"

Mağdur, eve gittiklerinde Tuğçe Güney’in salonda kaldığını, kendisinin ise Muhittin Böcek’le başka bir odaya geçtiğini söyledi. Ancak kendisini kötü hissettiği için Böcek’le birlikte olmak istemediğini ve odadan çıktığını belirtti.

İfadesine göre evden ayrılmak üzereyken Tuğçe Güney kendisini durdurarak "Aklını kullan, Muhittin Başkan seni beğenmiş, odaya dön." dedi. Kadın, bunun üzerine yeniden odaya döndüğünü ve Muhittin Böcek’le cinsel birliktelik yaşadığını beyan etti.

"Evinden ayrılırken 2 bin TL verdi"

Mağdur ifadesindeki en dikkat çekici iddialardan biri ise görüşmenin ardından yaşandığı öne sürülen para ödemesi oldu. Kadın, Muhittin Böcek’in kendisine evden ayrılırken 2 bin TL verdiğini söyledi.

Daha sonra Tuğçe Güney’e kendisinin herhangi bir ödeme alıp almadığını sorduğunu belirten mağdur, Güney’in Muhittin Böcek’i kastederek "Babam zaten benim tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor, babam bana bakıyor" şeklinde cevap verdiğini ileri sürdü.

"Sana belediyede iş ayarlayayım mı?"

Dosyaya giren ikinci yeni mağdur ifadesinde ise olayların yaklaşık 4 yıl önce başladığı anlatıldı. Mağdur kadın, Tuğçe Güney’le ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını belirterek, Güney’in daha tanıştıkları gün telefon numarasını aldığını ve kendisine "Sana belediyede iş ayarlayayım mı?" diye sorduğunu söyledi.

O dönemde çalışmadığı için teklife olumlu yaklaştığını belirten kadın, birkaç gün sonra Güney’in kendisini arayarak "Seni Muhittin Başkan’ın evine götüreceğim, seni tanıştırıp belediyede işe sokacağım" dediğini aktardı.

Akşam yemeği için Böcek’in evine gitti

Mağdurun anlatımına göre Tuğçe Güney, daha sonra kendisini arayarak Muhittin Böcek’in evine akşam yemeğine gideceklerini söyledi. İkili Konyaaltı’nda buluşarak taksiyle Böcek’in evine gitti. Kadın, evde Muhittin Böcek’in yanı sıra kendisini asistan olarak tanıtan 30’lu yaşlarda bir erkeğin bulunduğunu söyledi. Yemek sırasında ise olayın seyrinin değiştiğini öne sürdü.

"Bacaklarıma dokunmaya başladı"

Mağdur, yemek sırasında Muhittin Böcek’in bacaklarına dokunmaya başladığını, rahatsız olması üzerine elini çektiğini söyledi. İfadesinde o gün belediyede işe alınması konusunda hiçbir görüşme yapılmadığını belirtti. Evden ayrıldıktan sonra Tuğçe Güney’e Böcek’in kendisine neden dokunduğunu sorduğunu anlatan kadın, Güney’in "Seni çok beğenmiş, ondan dokunmuştur, boş ver" şeklinde cevap verdiğini ileri sürdü.

Belediyede işe alınmasının ne olacağını sorduğunda ise Güney’in kendisine "Halledeceğim, merak etme" dediğini aktardı.

"Bir hafta sonra bu kez evde sadece Böcek vardı"

Mağdurun ifadesine göre yaklaşık bir hafta sonra Tuğçe Güney yeniden aradı. Bu kez "Akşam 10.00 gibi Muhittin Böcek’in evine gideceğiz, senin işini halledeceğiz." dedi. Kadın, ilk görüşmede yaşadıkları nedeniyle tedirgin olduğunu ancak belediyede işe alınabileceği düşüncesiyle ikinci kez Böcek’in evine gitmeyi kabul ettiğini anlattı.

Mağdur, ikinci ziyarette evde yalnızca Muhittin Böcek’in bulunduğunu ve Böcek’in kendileri geldiğinde alkol aldığını söyledi. Böcek’in kendisinden yanına oturmasını istediğini belirten kadın, bir süre sonra Böcek’in yeniden bacaklarına ve göğsüne dokunduğunu ileri sürdü. Kendisini geri çektiğinde Böcek’in bir süre durduğunu, ancak daha sonra yeniden aynı davranışlarda bulunduğunu söyledi. Kadın, Tuğçe Güney’le göz göze geldiklerinde ise Güney’in kendisine "kendini geri çekme" anlamına geldiğini düşündüğü bakışlarla işaret verdiğini iddia etti.

"Onunla birlikte olursan belediyede iş verecek"

Mağdur, yaşananlardan rahatsız olarak evden ayrılmak istediğini söyledi. Tuğçe Güney’in taksi çağırdığını ve kısa süre sonra evden çıktıklarını anlatan kadın, dışarı çıktıktan sonra Güney’in kendisine bu kez açıkça "Muhittin Böcek ile birlikte olursan sana belediyede iş verecek" dediğini ileri sürdü.

Mağdur, bu teklifi kabul etmediğini ve o günden sonra Muhittin Böcek’le bir daha hiçbir şekilde iletişim kurmadığını söyledi.

"Tanıştığı kızlara belediyede iş vaadinde bulunuyordu"

İkinci mağdurun ifadesinde Tuğçe Güney hakkında daha geniş kapsamlı iddialar da yer aldı. Kadın, Güney’in yalnızca kendisine değil, tanıştığı diğer kadınlara da belediyede iş vaadinde bulunduğunu ileri sürdü. İsimleri dosyada kapatılan bazı kadınlara da belediyede iş vaadi üzerinden fuhuş yaptırmaya çalıştığını iddia etti.

Mağdur ayrıca, Güney’in Gençlik Merkezi’nde gördüğü ve 18 yaşın altında olduklarını tahmin ettiği bazı çocuklara "Yurt, burs işinizi halledeceğim" şeklinde vaatlerde bulunduğunu kendisinden duyduğunu söyledi. Ancak kadın, bu çocuklara hangi karşılıkla böyle vaatlerde bulunulduğunu bilmediğini belirtti.

İki yeni mağdur ifadesinin en dikkat çekici ortak noktası, kadınların Muhittin Böcek’le görüştürülmeden önce veya görüşmeler sırasında belediyede işe alınma vaadiyle karşı karşıya kaldıklarını söylemeleri oldu. Bir mağdur, bu vaat sonrasında Böcek’le cinsel birliktelik yaşadığını ve 2 bin TL aldığını ileri sürerken; diğer mağdur, iki kez eve götürüldüğünü, fiziksel tacize uğradığını ancak cinsel birliktelik teklifini reddettiğini anlattı. Her iki ifadede de Tuğçe Güney’in kadınlarla Muhittin Böcek arasındaki bağlantıyı kuran ve belediyede iş vaadini dile getiren kişi olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Böcek dosyasında basına yansıyan mağdur ifadesi 5’e çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce 3 mağdurun benzer nitelikteki anlatımları kamuoyuna yansımıştı. Yeni ortaya çıkan iki ifadeyle birlikte Muhittin Böcek ve çevresine ilişkin fuhuş soruşturmasında basına yansıyan mağdur ifadesi sayısı 5’e yükseldi.Yeni ifadelerle birlikte soruşturmada özellikle belediyede işe yerleştirme vaadinin kadınları Muhittin Böcek’le görüştürmek amacıyla kullanıldığı, Tuğçe Güney’in bu süreçteki rolü ve aynı yöntemle başka kadınların da benzer ortamlara yönlendirilip yönlendirilmediği başlıklarının daha da önem kazandığı değerlendiriliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.