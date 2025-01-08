Manisa Selendi Muhtarlar Derneği, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğüne (Koordinatörlüğüne) atanan ve göreve başlayan Süleyman Girgin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çizme hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi MASKİ binasında gerçekleştirilen ziyarette; Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı, Başkan Yardımcısı Bünyamin Demir ve muhtarlar yer aldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı ve muhtarlar Girgin’i tebrik edip, hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyarette Muhtarlar Derneği Başkanı Ustacı, Selendi Koordinatörü Süleyman Girgin’e bir çift çizme hediye ederek, "Selendi’de yapılacak olan çalışmalarda müdürümüz ile birlikte çizmeleri giyip halkımıza hep birlikte hizmet edeceğiz." dedi.

Süleyman Girgin, ise Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı ve muhtarlara gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.